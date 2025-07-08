Слуцкий: фон дер Ляйен превратила дебаты по вотуму недоверия ЕК в фарс

Урсула фон дер Ляйен превратила дебаты в Европарламенте в фарс, считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Свое мнение политик выразил в Telegram-канале , комментируя пленарную сессию в Страсбурге.

В понедельник прошли дебаты по вотуму недоверия главе Еврокомиссии, голосование назначено на четверг.

Слуцкий отметил, что фон дер Ляйен не дала внятных ответов по обвинениям в превышении полномочий при закупке вакцин. Для этого она превратила дебаты в фарс.

«Глава ЕК не смогла дать внятных ответов по существу выдвинутых обвинений в превышении полномочий при заключении контрактов на закупки странами ЕС вакцин от COVID-19, зато обвинила во всем „сторонников Путина“», — написал парламентарий.

Он добавил, что подобная риторика свидетельствует о девальвации демократических ценностей в ЕС.

По словам Слуцкого, европейские чиновники противопоставляют защиту интересов граждан поддержке неонацистского режима в Киеве. Он отметил, что «им всюду мерещится „всемогущая рука Кремля“».

Политик также заявил, что конспирологические заявления европейских лидеров уже достигли болезненного уровня.

«„Конспирология“ у евроястребов за прошедшее время, похоже, прогрессировала до уровня психиатрического диагноза», — написал председатель ЛДПР.

Ранее RT сообщил, что перед зданием Европарламента в Брюсселе прошла акция в поддержку вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.