В Молдавии в октябре пройдет референдум о вступлении в ЕС | 360°

Мир 16 мая 2024, 23:50 В Молдавии в октябре пройдет референдум о вступлении в ЕС Парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября РИА «Новости»

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Парламент Молдавии большинством голосов принял решение о проведении референдума о вступлении республики в Евросоюз 20 октября. Об этом заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу, его слова передало РИА «Новости».

«Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября», — заявил спикер по итогам голосования.

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Представители оппозиции хотели снять этот вопрос с голосования, объяснив это тем, что общество еще не определилось. Проведение референдума назвали преждевременным, так как Молдавия еще даже не начала переговоры с Евросоюзом.

Власти Молдавии обвинили в использовании административного ресурса, чтобы убедить граждан проголосовать за вступление в ЕС. Референдум назвали неконституционным и незаконным.