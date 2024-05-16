В Молдавии в октябре пройдет референдум о вступлении в ЕС | 360°

16 мая 2024, 23:50
В Молдавии в октябре пройдет референдум о вступлении в ЕС
Парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в ЕС на 20 октября
Парламент Молдавии большинством голосов принял решение о проведении референдума о вступлении республики в Евросоюз 20 октября. Об этом заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу, его слова передало РИА «Новости».
«Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября», — заявил спикер по итогам голосования.
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Представители оппозиции хотели снять этот вопрос с голосования, объяснив это тем, что общество еще не определилось. Проведение референдума назвали преждевременным, так как Молдавия еще даже не начала переговоры с Евросоюзом.
Власти Молдавии обвинили в использовании административного ресурса, чтобы убедить граждан проголосовать за вступление в ЕС. Референдум назвали неконституционным и незаконным.
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