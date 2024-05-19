Мир 19 мая 2024, 01:36 «Нет вступлению». Шор начал кампанию против вхождения Молдавии в ЕС Молдавский оппозиционер Шор организовал кампанию против евроинтеграции Молдавии РИА «Новости»

Читать 360 в

Представитель молдавской оппозиции, лидер блока «Победа» Илан Шор начал кампанию против вступления Молдавии в Европейский союз. Об этом политик заявил в обращении к гостям фестиваля стран Евразийского экономического союза.

«Сегодня мы начинаем кампанию „Нет вступлению в Евросоюз“», — сказал молдавский политик.

Реклама

Он призвал своих сторонников проголосовать против 20 октября, в день проведения референдума, и выступить таким образом против нищеты, бедности и использования молдаван в военных действиях в чужих интересах.

Ранее Шор заявил, что, помимо израильского и молдавского, получил российское гражданство. Он подчеркнул, что на сегодняшний день является, в том числе, гражданином Российской Федерации.