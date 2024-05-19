19 мая 2024, 01:36
«Нет вступлению». Шор начал кампанию против вхождения Молдавии в ЕС
Молдавский оппозиционер Шор организовал кампанию против евроинтеграции Молдавии
Представитель молдавской оппозиции, лидер блока «Победа» Илан Шор начал кампанию против вступления Молдавии в Европейский союз. Об этом политик заявил в обращении к гостям фестиваля стран Евразийского экономического союза.
«Сегодня мы начинаем кампанию „Нет вступлению в Евросоюз“», — сказал молдавский политик.
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Он призвал своих сторонников проголосовать против 20 октября, в день проведения референдума, и выступить таким образом против нищеты, бедности и использования молдаван в военных действиях в чужих интересах.
Ранее Шор заявил, что, помимо израильского и молдавского, получил российское гражданство. Он подчеркнул, что на сегодняшний день является, в том числе, гражданином Российской Федерации.
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