Опоздание Зеленского на встречу в Лондоне объяснили конфликтом с поляками

Зеленский на фоне конфликта с Польшей вылетел в Лондон через Молдавию

Президент Украины Владимир Зеленский изменил привычный маршрут в Европу. На фоне обострения разногласий с Польшей он прилетел в Великобританию через Молдавию, сообщила «Европейская правда».

Обычно Зеленский отправлялся в зарубежные поездки из польского аэропорта Жешув-Ясенка. Он считался базовым для лайнера А319, которым пользовались делегации Украины при перелетах в Эстонию, Латвию, Литву и другие страны.

По данным сервиса FlightAware, утром 7 июня президентский борт вылетел из Жешува в Кишинев, затем направился в Лондон. Зеленский опоздал на Даунинг-стрит на час. В резиденции премьера Великобритании проходила встреча с лидерами Франции и Германии на тему расширения роли Европы в переговорах с Россией.

Причина изменения маршрута неизвестна. Это произошло на фоне ухудшения польско-украинских отношений из-за прославления нацистов.