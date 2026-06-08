Президент Украины Владимир Зеленский опоздал на встречу с британским премьер-министром Киром Стармером. Он прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Великобритании, Германии и Франции, сообщило РИА «Новости» .

В резиденции Стармера президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц обсуждали возможные переговоры с Россией. Они прибыли около 18:30 (20:30 по московскому времени) и провели переговоры без Зеленского.

Глава киевского режима прибыл только к 19:20. Встреча завершилась в 21:10. Когда Макрон и Мерц ушли с переговоров, Стармер и Зеленский проводили их за дверь и вернулись внутрь.

Незадолго до прибытия Зеленского на Даунинг-стрит резиденцию покинул кот Ларри, причем это уже не первый подобный эпизод. В декабре 2025 года главный мышелов Великобритании отказался заходить в здание, пока в нем находился глава киевского режима.