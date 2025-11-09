Оператор застрявшего в Сочи Seabridge предоставит авиабилеты пассажирам

Всем пассажирам парома Seabridge, который не получил разрешение на заход в порт Сочи, предоставят авиабилеты домой. Об этом заявил оператор генеральный директор обслуживающей маршрут компании «СВС шиппинг» Сергей Туркменян в беседе с ТАСС .

«По возвращении всем за счет компании предоставим билеты в те места, куда они должны были в итоге прибыть», — пообещал он.

По словам Туркменяна, все дни на рейде пассажиры не испытывали нужды — их обеспечивали трехразовым бесплатным питанием.

Вышедший из Трабзона и вставший на три дня у берегов Сочи паром отправился обратно. На его борту находятся 18 россиян и два гражданина Турции.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном возобновили впервые за 14 лет. Первое же судно не смогло пришвартоваться в порту назначения. Seabridge встал на внешний рейд в нескольких милях и пробыл там три дня.

Вчера его пассажиры стали массово просить о помощи.