Паром Seabridge после трехдневного простоя в Сочи отправился обратно в Турцию

Впервые за 14 лет прибывший из Трабзона в Сочи паром Seabridge не дождался разрешения на вход в порт и отправился обратно в Турцию. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash .

«Паром „Трабзон — Сочи“, который почти три дня ждал разрешения на вход в порт, отправляется обратно в Турцию», — говорится в сообщении.

Пассажиры парома выехали в Россию вечером 5 ноября. На борту находится 18 россиян и два гражданина Турции. Судно достигло берегов Сочи спустя 12 часов и встало на внешний рейд в ожидании швартовки в нескольких милях.

Как рассказали представители компании-перевозчика, все документы были в порядке, регистрацию в «Росморречфлоте» прошли, акт осмотра оформили, но паром в порт все-равно не впустили без объяснения причин.

В компании пообещали купить россиянам билеты на самолет, чтобы они вернулись домой из Трабзона.

Ранее они попросили о помощи, записав видеообращение. Известно, что на борту находятся дети, люди с хроническими заболеваниями и даже животные.