Изменение финского законодательства в сфере ядерного оружия в России назвали прямой угрозой. И это не осталось без внимания — читатели издания Le Figaro заметили, что НАТО зря играет в такие опасные игры.

Минобороны Финляндии обсуждает снятие запрета на транзит ядерного оружия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные нововведения ведут к эскалации и напряженности на европейском континенте, а также к уязвимости Финляндии.

«Если она размещает ядерное оружие, она угрожает нам. <…> И, если это происходит, мы принимаем соответствующие меры», — заявил Песков.

Читатели французской газеты отметили, что со стороны НАТО неразумно провоцировать ядерную державу и выступать в ее адрес с угрозами.

«Смешно, конечно, насколько же все эти маленькие государства рвутся повоевать. Но через несколько месяцев ситуация в Европе будет настолько плачевной, что они окажутся в полном одиночестве», — отметил один из комментаторов.