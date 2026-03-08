«Опасные игры». Желание Финляндии иметь ЯО вызвало негодование в Европе
Изменение финского законодательства в сфере ядерного оружия в России назвали прямой угрозой. И это не осталось без внимания — читатели издания Le Figaro заметили, что НАТО зря играет в такие опасные игры.
Минобороны Финляндии обсуждает снятие запрета на транзит ядерного оружия. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные нововведения ведут к эскалации и напряженности на европейском континенте, а также к уязвимости Финляндии.
«Если она размещает ядерное оружие, она угрожает нам. <…> И, если это происходит, мы принимаем соответствующие меры», — заявил Песков.
Читатели французской газеты отметили, что со стороны НАТО неразумно провоцировать ядерную державу и выступать в ее адрес с угрозами.
«Смешно, конечно, насколько же все эти маленькие государства рвутся повоевать. Но через несколько месяцев ситуация в Европе будет настолько плачевной, что они окажутся в полном одиночестве», — отметил один из комментаторов.
Финляндия и НАТО играют в опасные игры!
Третий отметил, что американцы и их «натовские вассалы» понимают только язык угроз и войн. Некоторые не увидели смысла размещать ядерное оружие в Финляндии, а финнов назвали сумасшедшими.
«Совсем недавно все было в порядке, россияне и финны спокойно торговали. А теперь НАТО хочет показать силу, хочет разместить свои ракеты все ближе к России и движется на Восток. Все это очень скверно. И для нас, и для русских», — подчеркнул читатель.