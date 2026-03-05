Финляндия задумалась над снятием запрета на транзит ядерного оружия

Минобороны Финляндии обсуждает снятие запрета на транзит ядерного оружия. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle .

Действующий закон о ядерной энергии не разрешает такие действия.

«Ожидается, что предложение правительства о внесении поправок в закон <…> будет представлено парламенту, возможно, на следующей неделе. Содержание закона уже согласовано на политическом уровне», — отметили авторы материала.

По их данным, Минобороны рассматривает меры в контексте членства страны в НАТО и из-за геополитической нестабильности в мире.

Россия пристально следит за наращиванием ядерного потенциала НАТО и учитывает этот фактор при разработке военных планов, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.