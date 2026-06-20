Американские лаборатории на Украине работали над программами, которые могли осложнить эпидемиологическую обстановку в России. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«На Украине работали местные специалисты, но приезжали и американцы, которые работали на военно-наступательные программы Соединенных Штатов Америки по биологическому оружию», — сказал Онищенко.

Он заявил, что украинские лаборатории не могли повлиять на вспышку Эболы в Африке. По словам эпидемиолога, у таких учреждений были другие задачи, связанные с Россией.

«Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия. Они разрабатывают это для того, чтобы у нас создавать всякого рода эпидемиологические осложнения для дестабилизации обстановки, подрыва экономики, выведения из строя боеспособных частей», — добавил он.

Онищенко назвал Эболу серьезной инфекцией, которая представляет угрозу сама по себе, независимо от деятельности лабораторий на Украине.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что на Украине биолаборатории использовали для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, а также лихорадок Марбург и Эбола.