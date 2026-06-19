Сегодня 17:03 Работали с чумой и Эболой. Минобороны доказало ложь США о биолабораториях на Украине 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

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Россия получила новые важные материалы о военно-биологической деятельности Пентагона на Украине: в стране работали с особо опасными инфекциями, изучали тяжелые заболевания с пандемическим потенциалом и возможностью их распространения. Главное из заявлений Минобороны на этот счет собрал 360.ru.

Что скрывали США?

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев отметил, что обсуждение фактов реализации военно-биологических программ Украиной и Западом инициировали не один раз и на разных площадках. Но до последнего момента ответом были лишь отговорки и обвинения в дезинформации. «Вместе с тем доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации», — заявил он.

Фото: РИА «Новости»

Ртищев обратил внимание на опубликованный Национальной разведкой США пресс-релиз, подтвердивший, что американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах.

В опубликованном <…> пресс-релизе приводится карта биолабораторий на Украине. В документах указаны объекты в Харькове, Днепропетровске, Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчеркиваю, что там проводились изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола. Алексей Ртищев

Начальник войск РХБЗ добавил, что места дислокации и направления исследовательской деятельности биолабораторий, которые ранее обозначали Минобороны и МИД, теперь получили документальное подтверждение.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Интересно Правовой основой для организации исследований стало соглашение «О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия». Украина и США заключили его в 2005 году.

В ходе СВО Россия получила дополнительные документы, которые подтвердили: направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины. «Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства», — указал Ртищев.

Какие исследования шли в биолабораториях на Украине В Минобороны также рассказали о том, чем конкретно занимались в лабораториях на территории Украины и кто их финансировал. Одесский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова Обозначен на опубликованной карте как место хранения биологического оружия.

Заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны США, а подрядчиком — аффилированная с американским военным ведомством компания «Блэк энд Вич». Ртищев напомнил, что к деятельности института было много вопросов на созванном по инициативе России совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, туляремии и бруцеллеза в отсутствие документального подтверждения их использования в мирных целях.

Нарушение зафиксировали в докладе Минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в учреждении.

Фото: Пресс-служба Минобороны

«Сама номенклатура патогенов, не соответствующая актуальным проблемам здравоохранения Украины, где фиксируется рост заболеваемости краснухой, дифтерией, туберкулезом, свидетельствует о попытках разработки в украинских биолабораториях компонентов биологического оружия», — подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове Изучает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли, в том числе высоко патогенный грипп птиц, африканскую и классическую чуму свиней, болезнь Ньюкасла.

Отдельный проект по возбудителю сапа получил финансирование и был завершен в рамках американской программы зоонозных инфекций, хотя случаи этого заболевания на Украине никогда не фиксировали. Проекты под названием UP В Минобороны также заметили, что в пресс-релиз не стали включать украинские проекты под кодовым названием UP. «Так, проект UP-1 был направлен на изучение риккетсий и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта UP-2 оценивали механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы», — перечислил Ртищев.

У России, подчеркнул он, есть сведения о проведении 10 подобных проектов. Они предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций: Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней.

Фото: Пресс-служба Минобороны

В военно-биологические исследования, которые вели в условиях особой секретности и с ограничением доступа украинских специалистов, вовлекали научные и фармацевтические компании США, для финансирования привлекали средства неправительственных организаций. Деньги выделяли в виде грантов через Украинский и Международный научно-технологические центры, а основными подрядчиками при создании лабораторий выступили «Метабиота», «Блэк энд Вич» и «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл».