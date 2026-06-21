Онищенко исключил риск распространения Эболы из-за сборной ДРК на ЧМ-2026

Академик РАН, эпидемиолог, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко оценил риски распространения вируса Эболы за пределами Африки из-за приезда сборной Демократической Республики Конго на чемпионат мира по футболу. В беседе с ТАСС он отметил, что их нет.

«Если они поехали, то они были на карантине, так что это никакой угрозы не представляет», — сказал он.

До этого в Израиле зафиксировали первый случай заражения Эболой. Пациент вернулся из ДР Конго, его поместили с изолятор больницы в Хайфе с подозрением на лихорадку.

Ранее Онищенко заявил, что работающие на Украине американские лаборатории могли заниматься разработкой биологического оружия. Их сотрудники не могли повлиять на вспышку Эболы в Африке, но зато были способны осложнить эпидемиологическую обстановку в России.