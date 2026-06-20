Подозрение на первый случай заражения Эболой зафиксировали в Израиле

Минздрав Израиля: в больницу Хайфы доставили человека с подозрением на Эболу

Вернувшегося из Демократической Республики Конго гражданина Израиля доставили в изолятор больницы «Рамбам» в Хайфе с подозрением на лихорадку Эбола. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны сообщил израильский Девятый канал .

В ведомстве уточнили, что путешественник вернулся из африканской страны в минувшую пятницу, 19 июня. На следующий день у него начались жар и сильная головная боль.

Прибывшие по вызову врачи доставили пациента в больницу, где медики заподозрили лихорадку Эбола. Окончательный диагноз подтвердится по результатам анализов, которые ожидаются в течение дня.

В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что это первый выявленный случай в стране. Специалисты в рамках эпидемиологического расследования начали поиск людей, контактировавших с пациентом.

В больнице «Рамбам» сообщили, что заболевший находится в специальном боксе, что обеспечивает полную изоляцию. Для лечения врачи используют специальные протоколы.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в начале июня заявила, что не видит угрозы распространения лихорадки Эбола в России. Она подчеркнула, что риск завоза возбудителя в страну минимальный, а общая эпидемиологическая обстановка по всем инфекциям стабильная.