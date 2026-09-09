«Они наконец-то устали». Трамп отреагировал на итоги выборов в ФРГ

Партия «Альтернатива для Германии» победила на региональных выборах, потому что немцы устали от неэффективной иммиграционной политики действующего правительства. Об этом написал президент США Дональд Трамп в Truth Social .

Республиканец заявил о триумфальном вечере для АдГ, комментируя успех партии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. Он увидел в этом знак того, что в Германии изменились настроения. Немцы, по мнению Трампа, больше не хотят терпеть ошибки правительства.

«Они наконец-то устали от совершенно ужасных миграционных правил и норм, нанесших Германии такой серьезный ущерб. Они на подъеме и больше не намерены с этим мириться», — сказал политик.

На выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября АдГ набрала 43,8% голосов. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал драматическое поражение Христианско-демократического союза Германии.