Соскин: после похорон папы римского Трамп не встретился с Зеленским из-за лжи

Президент США Дональд Трамп не остался на встречу с Владимиром Зеленским после похорон папы римского, зная, что глава киевского режима не станет выполнять договоренности. Об этом советник бывшего президента Украины Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале.

Трамп пообщался с Зеленским перед траурной мессой в соборе Святого Петра. Изначально они хотели продолжить диалог после церемонии, однако американский лидер предпочел сразу же улететь из Рима.

«Трамп знал, что Зеленский его обманул и что он не выполнит даже те обещания, которые успел дать в Базилике», — заявил Соскин.

Аналитик предположил, что при повторной встрече Зеленский и Трамп, возможно, утвердили бы план реализации решений в случае согласия президента Украины их выполнения на условиях США.

Позже глава киевского режима заявил, что в ходе разговора с Трампом они обсудили вопрос о полном прекращении огня. Зеленский назвал встречу с американский лидером исторической.