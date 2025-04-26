Трамп отказался от продолжения встречи с Зеленским в Ватикане

РБК-Украина: Трамп улетел из Ватикана и сорвал вторую встречу с Зеленским

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского после короткой беседы не получила продолжения. Причиной стал жесткий график главы Белого дома, сообщил со ссылкой на источники «РБК-Украина» .

По словам собеседника издания, Трамп спланировал свою поездку на похороны папы римского Франциска так, чтобы улететь из Ватикана сразу после завершения траурной мессы.

«Самое главное они обсудили», — заявил источник о встрече президента США с Зеленским.

Опубликованные фотографии со встречи лидеров двух стран свидетельствуют, что они встретились в соборе Святого Петра и общались не более 15 минут. Кроме Трампа и Зеленского, на встрече присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Это первая очная встреча лидеров США и Украины после февральской перепалки в Белом доме.

Оценивая встречу в Ватикане, Зеленский заявил, что многое успел обсудить с американским президентом. По его словам, он донес свою позицию по прекращению огня без предварительных условий, а также обозначил важность защиты мирных граждан.