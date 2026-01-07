В США обнародовали четыре возможных способа присоединения Гренландии

The Times: у США есть четыре сценария для присоединения Гренландии

Белый дом может присоединить к США Гренландию четырьмя способами. Об этом сообщила газета The Times .

Первый сценарий предлагает силовой захват острова. Американская армия может вторгнуться в страну и оккупировать ее.

«Поскольку сильнейшая военная держава мира сталкивается с удаленной, малонаселенной и слабозащищенной целью, нет никаких сомнений в том, что США способны захватить Гренландию силой. Мало кто из аналитиков ожидает, что Гренландия или ее европейские союзники окажут сопротивление», — отметила газета.

Администрация США также может приобрести остров у Дании, пообещав жителям инвестировать крупные суммы в местную экономику.

Третьим вариантом газета назвала сценарий с заключением договора о свободной ассоциации. Еще одним способом присоединения Гренландии может стать увеличение военного присутствия США на этой территории. В таком случае остров будет официально принадлежать Дании, но фактически контроль над ним получит американское руководство.

Ранее команда президента США Дональда Трампа начала вести переговоры о приобретении Гренландии. Глава государства собирается включить эту территорию в состав страны до завершения своего президентского срока.