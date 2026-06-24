Оман открыл в Ормузском проливе временный беспошлинный коридор
Временный беспошлинный транзитный коридор открыли в Ормузском проливе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Омана.
Султанат координирует свои действия с Международной морской организацией (ИМО) ООН. В документе подчеркнули, что проход открыт во исполнение договоренностей, достигнутых между США и Ираном
Чтобы воспользоваться коридором, суда должны координировать свои действия с ИМО.
Накануне постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что Ормузский пролив функционирует в штатном режиме и открыт для коммерческих судов. Проход судов через него будет бесплатным в течение 60 дней.
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