Оман открыл в Ормузском проливе временный беспошлинный коридор

Временный беспошлинный транзитный коридор открыли в Ормузском проливе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Омана.

Султанат координирует свои действия с Международной морской организацией (ИМО) ООН. В документе подчеркнули, что проход открыт во исполнение договоренностей, достигнутых между США и Ираном

Чтобы воспользоваться коридором, суда должны координировать свои действия с ИМО.

Накануне постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что Ормузский пролив функционирует в штатном режиме и открыт для коммерческих судов. Проход судов через него будет бесплатным в течение 60 дней.