Трамп пообещал бесплатный проход через Ормузский пролив в течение 60 дней

Проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social .

«В Ормузском проливе в течение 60 дней в период прекращения огня не будут взиматься сборы, и по истечении 60 дней сборы также взиматься не будут», — уточнил американский лидер.

При этом Трамп добавил, что в исключительных случаях Соединенные Штаты могут потребовать уплаты взносов за использование морского пути. В случае незаключения соглашения американцы могут ввести сборы за услуги, оказанные США в качестве «ангела-хранителя» странам Ближнего Востока. Так Вашингтон возместит прошлые, настоящие и будущие расходы.

Ранее в МИД Пакистана сообщили, что технические консультации между США и Ираном пройдут 21 июня в Швейцарии.