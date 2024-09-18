Взорвавшиеся в Ливане пейджеры произвели на Тайване

Израильская разведка перехватила предназначенные для ливанской «Хезболлы» пейджеры и оснастила их взрывчаткой PETN (пентаэритриттетранитрат). Сотрудники спецслужбы дистанционно нагрели аккумуляторы устройств, из-за чего произошла массовая детонация, сообщил телеканал Sky News Arabia .

По его данным, пейджеры произвели на Тайване, но до отправки в Ливан к ним получили доступ агенты «Моссада».

По информации агентства Reuters, движение «Хезболла» заказало устройства у базирующейся на Тайване компании Gold Apollo за несколько месяцев до массовой детонации. Пейджеры ввезли в Ливан весной. Источник издания предположил, что в них поместили плату со взрывчаткой.

«Это очень трудно обнаружить любыми способами, даже с помощью любого устройства или сканнера», — рассказал собеседник агентства.

По его мнению, взрывы произошли после рассылки специального кодового сообщения.

Источник в ливанских службах безопасности заявил Al Jazeera, что пейджеры содержали примерно 20 граммов взрывчатки. Из-за взрыва устройств пострадали до четырех тысяч человек, 11 жителей Ливана погибли.