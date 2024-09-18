Новые взрывы прогремели в Ливане

В Ливане прозвучала новая серия взрывов беспроводных средств связи. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed .

Несколько взрывов раздались во время похорон боевиков «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута.

«Несколько машин скорой помощи движутся в сторону южного пригорода на фоне сообщений о взрыва», — передал корреспондент.

На этот раз взрываются также рации и радиоприемники.

Пейджеры в Ливане начали массово взрываться 17 сентября. Устройства были из партии, недавно полученной движением «Хезболла». Минимум 11 человек погибли, пострадали около четырех тысяч.

В Управлении по правам человека ОНН назвали массовый подрыв пейджеров в Ливане шокирующим событием и нарушением международного права. Ранее министра труда Ливана Мустафа Байрам заявил, что к взрыву пейджеров причастно правительство Израиля.