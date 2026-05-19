Очередной пакет санкций не напугал МИД России

Биричевский: Россия воспринимает 20-й пакет санкций ЕС как неэффективный
Введенный Евросоюзом 20-й пакет антироссийских санкций не окажет влияния на ситуацию, поэтому не рассматривается как нечто чрезвычайное. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил об этом РИА «Новости».
Он объяснил, что цель рестрикций заключалась в том, чтобы надавить экономически и заставить Россию изменить позицию. Биричевский заявил, что это не сработает.
«Толку от санкций все равно никакого нет. <…> Поэтому 20-й пакет санкций мы рассматриваем как один из пакетов, очередной», — сказал дипломат.
Евросоюз ввел санкции против 16 человек и семи организаций, в том числе лагеря «Орленок» и Нахимовского военно-морского училища. Глава евродипломатии Кая Каллас объявила, что отныне рестрикции начнут выходить небольшими пакетами без долгих согласований.