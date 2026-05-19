Введенный Евросоюзом 20-й пакет антироссийских санкций не окажет влияния на ситуацию, поэтому не рассматривается как нечто чрезвычайное. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил об этом РИА «Новости» .

Он объяснил, что цель рестрикций заключалась в том, чтобы надавить экономически и заставить Россию изменить позицию. Биричевский заявил, что это не сработает.

«Толку от санкций все равно никакого нет. <…> Поэтому 20-й пакет санкций мы рассматриваем как один из пакетов, очередной», — сказал дипломат.

Евросоюз ввел санкции против 16 человек и семи организаций, в том числе лагеря «Орленок» и Нахимовского военно-морского училища. Глава евродипломатии Кая Каллас объявила, что отныне рестрикции начнут выходить небольшими пакетами без долгих согласований.