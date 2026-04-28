Россия разработает экономические инструменты для ответа на санкции ЕС

Россия разрабатывает экономические меры в ответ на 20-й пакет санкций ЕС. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, сообщило РИА «Новости» .

«Смотрим те инструменты экономические, которые позволят нам укрепить суверенитет, поддержать нашего производителя», — отметил он.

Создать условия, при которых зарубежные производители почувствуют конкуренцию на российском рынке, а отечественные компании окажутся в более выгодном положении.

Он отметил, что разработкой конкретных экономических мер занимается комиссия, созданная для снижения барьеров во внешней торговле. При этом, по словам дипломата, в МИД и правительстве считают, что ответные меры не должны наносить ущерб собственной экономике.

Ранее Россия расширила стоп-лист для представителей Евросоюза, причастных к поддержке Украины и введению антироссийских ограничений. В обновленный список также попали депутаты национальных парламентов и Европарламента, голосовавших за резолюции против РФ.