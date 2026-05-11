Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Орленок»

Евросоюз ввел санкции против 16 человек и семи организаций в России. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Среди попавших под ограничения — Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны в Санкт-Петербурге, Региональное отделение ДОСААФ по Севастополю, а также Всероссийские детские центры «Орленок» в Туапсе и «Алые паруса» в Евпатории.

Их обвинили в размещении детей, эвакуированных из зоны СВО. С точки зрения европейцев это «незаконная депортация».

Индивидуальные санкции затронули нескольких чиновников, связанных с молодежной политикой, а также уполномоченных по правам ребенка в Севастополе, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Великобритания ввела санкции против руководителей «Юнармии» и Росмолодежи.