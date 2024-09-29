Очередь к Лаврову на ГА ООН связали со слабостью Запада

Журналист Боуз: очередь к Лаврову в ООН показала слабость Запада

Фото: РИА «Новости»

Заявления стран Запада, что Россия осталась в изоляции, полностью опровергает поведение дипломатов, которые выстроились в очередь, чтобы пожать руку министру иностранных дел Лаврову после выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом на своей странице в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

В качестве доказательств своего заявления он прикрепил фотографию со встречи Лаврова с иностранными дипломатами.

«„Изолированная Россия“. Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии», — написал Боуз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в минувшую субботу, 28 сентября.

В ходе своей речи он призвал остановить бомбежки палестинского сектора Газа, предупредил страны Запада о серьезных последствиях конфликта Россией, а также оценил инициативы дружественных государств по выходу из украинского кризиса.

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