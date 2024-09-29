Заявления стран Запада, что Россия осталась в изоляции, полностью опровергает поведение дипломатов, которые выстроились в очередь, чтобы пожать руку министру иностранных дел Лаврову после выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом на своей странице в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.
В качестве доказательств своего заявления он прикрепил фотографию со встречи Лаврова с иностранными дипломатами.
«„Изолированная Россия“. Еще одна фантазия ослабленной западной гегемонии», — написал Боуз.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в минувшую субботу, 28 сентября.