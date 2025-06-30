Обыски в «Sputnik Азербайджан» сочли попыткой ухудшения отношений с Россией

Обыски и задержание сотрудников «Sputnik Азербайджан» в Баку носят несправедливый характер. Еще в начале апреля редакция получила разрешение работать по временной схеме по заключению межправительственного соглашения. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он подчеркнул, что визит силовиков в редакцию агентства и последующее задержание журналистов выглядят как намеренная попытка ухудшить отношения России и Азербайджана.

«Хочется верить, что случившееся со Sputnik в Баку вызвано тем, что среднее звено действует само по себе», — заявил Киселев.

По его словам, претензий к работе журналистов у властей Азербайджана не могло быть. Все формальности по численности редакции согласовали во время визита специального представителя президента республики Халафа Халафова.

Азербайджанские силовики провел обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в понедельник, 30 июня. По итогам проверки они задержали главного редактора и шеф-редактора площадки Игоря Картавых и Евгения Белоусова. В пресс-службе МВД республики оперативные мероприятия объяснили подозрением в незаконном финансировании агентства.