В Баку подтвердили задержания в редакции «Sputnik Азербайджан»

В Баку подтвердили информацию о задержаниях в редакции информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.
«В офисе филиала 30 июня проведены оперативно-разыскные мероприятия, есть задержанные», — заявили в правоохранительном ведомстве.
Расследование ведется по поводу якобы незаконного финансирования деятельности агентства.
Ранее стало известно, что силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Сотрудников посольства России к задержанным журналистам не допустили. В Sputnik назвали обвинения абсурдными.
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