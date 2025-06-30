В Баку подтвердили задержания в редакции «Sputnik Азербайджан»

Фото: РИА «Новости»

В Баку подтвердили информацию о задержаниях в редакции информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Об этом ТАСС сообщили в МВД республики.

«В офисе филиала 30 июня проведены оперативно-разыскные мероприятия, есть задержанные», — заявили в правоохранительном ведомстве.

Расследование ведется по поводу якобы незаконного финансирования деятельности агентства.

Ранее стало известно, что силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Сотрудников посольства России к задержанным журналистам не допустили. В Sputnik назвали обвинения абсурдными.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте