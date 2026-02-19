Экс-принца Эндрю задержали за связи с Эпштейном в день 66-летия

Брата британского короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали в его 66-й день рождения по подозрению в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си .

The Daily Telegraph ранее написала, что к его дому в королевском поместье Сандрингем в восточной Англии подъехало шесть полицейских машин.

Правоохранители косвенно подтвердили арест члена королевской семьи.

«В рамках расследования сегодня мы задержали мужчину из Норфолк старше 60 лет по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Мы проводим обыски по адресам в Беркшир и Норфолк», — сказано в заявлении.

Эндрю уже несколько лет в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил брата всех титулов. В одной из последних партий файлов по делу Эпштейна нашли фотографии, на которых принц склонился над девочкой.

СМИ выяснили, что это был нью-йоркский особняк Эпштейна. Карл III пообещал сотрудничать с полицией по делу брата.