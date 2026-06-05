Брата короля Карла III Эндрю заметили с большим синяком на лице

Брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора заметили с большим фиолетовым синяком вокруг глаза в четверг, 4 июня. Об этом сообщила газета Express .

Бывшего принца сфотографировали за рулем автомобиля недалеко от фермы Марш в поместье Сандрингем. Внутри машины также находились сотрудник службы безопасности и собака. На лице королевского брата виднелось большое пятно, похожее на синяк.

«Согласно сообщениям, большое фиолетовое пятно вокруг его глаза, как полагают, является результатом „несерьезного состояния здоровья“», — говорится в материале.

Авторы издания опубликовали фотографию с бывшим принцем в подтверждение своих слов. Маунтбеттен-Виндзор после выселения из королевской резиденции Роял-Лодж в Виндзоре проживает в поместье Сандрингем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвал скандал вокруг брата короля Карла III и его связей с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном «цирком уродов».