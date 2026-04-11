Карл III может стать последним монархом в истории Великобритании, так как в последние годы репутация королевской семьи среди населения упала на фоне скандалов. Об этом РИА «Новости» заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Вероятно, что после смерти Карла пройдет референдум насчет сохранения монархии, а он сам человек не очень здоровый, так что речь не идет о далеком будущем», — сказал он.

Он напомнил, что британцы уважали покойную королеву Елизавету II. Но огромный ущерб репутации королевской семьи нанесло раскрытие связей бывшего принца Эндрю с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Гээлоуэй добавил, что уверен в исчезновении британской монархии к концу века.

Гэллоуэй принял участие в Московском экономическом форуме. Он выступил на сессии «Мир без правил: хаос или модель нового глобального управления?».

