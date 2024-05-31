Соратник Трампа пригрозил плохими последствиями из-за вердикта присяжных

Бизнесмен Рамасвами предупредил о неприятных последствиях из-за вердикта Трампу

Фото: РИА «Новости»

Предприниматель Вивек Рамасвами, который отказался баллотироваться на выборах президента США и поддержал кандидатуру Дональда Трампа, предрек неприятные последствия от обвинительного приговора в сторону политика. Об этом он написал в соцсети X.

«Прокурор (который ведет дело — прим. ред.) — политик, обещавший прижать Трампа к стенке. Дочь судьи — активистка Демократической партии, которая буквально „зарабатывала на судебном процессе“, пока ее отец председательствовал на нем. <…> Это будет иметь неприятные последствия», — написал он.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации деловой документации. Его обвинили по всем 34 пунктам разбирательства. По мнению самого экс-лидера Штатов, решению жюри суда является «позорным».

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