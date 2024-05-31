Белый дом сдержанно отреагировал на обвинительный приговор Трампу

Представитель Белого дома Сэмс заявил о верховенстве закона по делу Трампа

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Суд признал бизнесмена Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации. Представитель администрации президента США Иан Сэмс заявил, что Белый дом чтит верховенство закона. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Мы уважаем верховенство закона», — сказал он.

Сэмс отказался от дальнейших комментариев от имени Белого дома. В предвыборном штабе демократа Джо Байдена напомнили о былой уверенности Трампа в безнаказанности. Представитель команды республиканца Майкл Тайлер заявил, что независимо от решения суда, политик примет участие в президентских выборах.

Жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Политик заключил с ней соглашение о неразглашении информации о связи. Женщина получала деньги от адвоката политика, но их оформили как расходы на предвыборную кампанию.

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