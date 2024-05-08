Обвинения России в кибератаках в Европе связали с подготовкой к выборам в США | 360°

Мир 08 мая 2024, 12:34 Обвинения России в кибератаках в Европе связали с подготовкой к выборам в США МИД назвал спекуляциями обвинения России в кибератаках в Германии и Чехии Unsplash

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Россия отвергла обвинения в организации кибератак на Германию и Чехию. Представитель МИД Мария Захарова назвала их безосновательными и связала с предвыборной кампанией в США, сообщило РИА «Новости».

«Это была безосновательная спекуляция, они разогревают атмосферу, возможно, делают это предвосхищая или в преддверии американских выборов», — сказала дипломат на брифинге.

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Захарова не исключила, что к «раскручиванию антироссийской карты» прибегнут как внутри США, так и за их пределами, то есть в Европе. Она обратила внимание на то, что на Западе не предоставили никаких аргументов в пользу своей версии.

Российских хакеров обвинили в причастности к атаке на системы центрального офиса Социал-демократической партии Германии в 2023 году. МИД ФРГ заявил протест временному поверенному в делах России. Совет Евросоюза заявил о причастности властей к действиям группировки APT28 и пригрозил ответными мерами. Аналогичные обвинения выдвинули в США.