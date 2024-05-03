Послу России в ФРГ выразили протест из-за «кибератаки на СДПГ» | 360°

Мир 03 мая 2024, 16:13 Послу России в ФРГ выразили протест из-за «кибератаки на СДПГ» МИД Германии выразил российскому послу протест из-за «кибератаки» РИА «Новости»

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Временному поверенному в делах России в ФРГ выразили протест в связи с якобы доказанной кибератакой на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году. Об этом сообщили в российском посольстве.

В немецком МИД отметили, что нападения «государственных российских хакеров» на ФРГ неприемлемы и могут иметь последствия.

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«Представитель посольства категорически отверг обвинения», — добавили дипломаты.

Они назвали демарш МИД Германии очередным недружественным шагом. Он направлен на разжигание антироссийских настроений. Такие действия приведут к дальнейшему разрушению двусторонних отношений.

Ранее МИД Таджикистана вызвал посла России Семена Григорьева. Дипломату вручили ноту из-за якобы нарушений прав граждан республики.