Мир 04 мая 2024, 08:32 «Нечего предъявить». Антонов — об обвинениях России в причастности к кибератаках Антонов: обвинения России в причастности к кибератакам на ЕС бездоказательны Freepik

Читать 360 в

Соединенные Штаты абсолютно бездоказательно обвиняют Россию в причастности к кибератакам против Европы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он констатировал, что США пытается обвинить Россию «во всех смертных грехах». Российская сторона не раз рекомендовала американской передавать любые подозрения по официальным каналам, предоставляя конкретные факты. Россия никогда не уклонялась от «равноправного и неполитизированного» обсуждения проблем.

Реклама

«Американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. Очевидно, что подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США», — подчеркнул дипломат.

Нагнетая «российскую угрозу», политики США чувствуют себя хозяевами положения, отметил посол. Между тем, по словам Антонова, «лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога» подрывают международную информационную безопасность. Он напомнил, что линию на совершенствование методов кибератак взял именно Запад.

Ранее ЕС и США обвинили российские спецслужбы в связях с хакерами из группировки APT28.