«Злонамеренная киберкампания». ЕС обвинил Россию в связях с хакерской группой APT28 | 360°

Мир

04 мая 2024, 00:16

«Злонамеренная киберкампания». ЕС обвинил Россию в связях с хакерской группой APT28

ЕС пообещал принять меры против РФ из-за хакерских атак APT28 на Германию

Читать 360 в

Евросоюз и США обвинили российские спецслужбы в связях с хакерами из группировки APT28. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

Согласно сообщению, РФ якобы использовала ее услуги для проведения «вредоносной кибердеятельности против ЕС <…>  и Украины».

Реклама

В Евросоюзе заявили, что задействуют весь спектр мер в качестве ответа на «злонамеренное поведение».

Ранее временному поверенному в делах России в ФРГ выразили протест в связи с якобы «доказанной кибератакой» на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году.

США

Россия

Евросоюз

Украина

Реклама

Реклама