«Злонамеренная киберкампания». ЕС обвинил Россию в связях с хакерской группой APT28 | 360°

Мир 04 мая 2024, 00:16 «Злонамеренная киберкампания». ЕС обвинил Россию в связях с хакерской группой APT28 ЕС пообещал принять меры против РФ из-за хакерских атак APT28 на Германию РИА «Новости»

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Евросоюз и США обвинили российские спецслужбы в связях с хакерами из группировки APT28. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

Согласно сообщению, РФ якобы использовала ее услуги для проведения «вредоносной кибердеятельности против ЕС <…> и Украины».

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В Евросоюзе заявили, что задействуют весь спектр мер в качестве ответа на «злонамеренное поведение».

Ранее временному поверенному в делах России в ФРГ выразили протест в связи с якобы «доказанной кибератакой» на центральный офис Социал-демократической партии Германии в 2023 году.