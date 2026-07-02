Обручившимся на вершине Эмпайр-стейт-билдинг россиянам предъявили обвинение

Полиция Нью-Йорка задержала двух россиян, взобравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг. Им предъявили обвинения в краже со взломом и создании угрозы жизни. Об этом сообщил CBS News .

Альпинисты родом из России, проживающие в Ист-Орандже в штате Нью-Джерси, днем 1 июля взобрались на легендарный 102-этажный небоскреб в центре Манхэттена. Мужчина встал на колено и предложил спутнице выйти замуж.

Свидание прервали сотрудники подразделения экстренной службы (ESU) отдела спецопераций департамента полиции Нью-Йорка. Они использовали удлинители и страховочные пояса, чтобы подобраться к паре и задержать.

Каждому из экстремалов предъявили обвинения по восьми статьям. Среди них кража со взломом, создание угрозы жизни и здоровью, хранение инструментов для взлома, нарушение общественного порядка и умышленное причинение вреда имуществу.

Ранее другого альпиниста задержали в Париже. Он залез на башню Монпарнас.