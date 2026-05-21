Полиция Парижа задержала забравшегося на небоскреб без страховки экстремала

Альпинист-экстремал без страховки поднялся по фасаду самого высокого здания Парижа — башни Монпарнас — и попал в руки полиции. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал BFMTV .

Редакция опубликовала кадры, как мужчина с голым торсом взбирался на высотное здание, подтягиваясь на руках к каждому следующему этажу. Никаких страховочных устройств он не использовал.

Источник журналистов заявил, что прибывшие на место сотрудники полиции задержали любителя лазить по стенам. Удалось ли экстремальному альпинисту взобраться до вершины, он не уточнил.

В 2019 году неизвестный экстремал поднялся на вершину лондонского небоскреба Shard без страховки и снаряжения. Это здание считается самым высоким в Европе. Свое восхождение спортсмен начал рано утром. На верхних этажах его уже ждали сотрудники полиции.