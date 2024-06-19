Обещанные Киеву истребители Mirage изобразили в виде гробов в Париже

В Париже появились граффити с изображением обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов. Об этом сообщила газета Libération . Неизвестные оставили изображения рядом с редакцией издания.

По информации газеты, рисунки сделаны с помощью трафарета и подписаны словами «„Миражи“ для Украины». Журналисты добавили, что в редакцию позвонила девушка с украинского номера и сообщила, что оставила около 50 таких рисунков в разных районах Парижа. Собеседница издания также назвала конкретные адреса.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Украине пять истребителей Mirage 2000-5 и до конца года организовать обучение украинских пилотов.

Ранее в Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине. Правоохранители обнаружили пять крупных рисунков краской. На них изображены гробы с подписью «французский солдат на Украине».

В начале июня у Эйфелевой башни в Париже прошел еще более наглядный перфоманс. Там оставили пять пустых гробов, завернутых в национальные флаги Франции. Рядом с ними находился плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».