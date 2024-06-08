Париж украсили граффити с гробами французских солдат на Украине

BFMTV: граффити с гробами французских солдат на Украине появились в Париже

Фото: Freepik

В Седьмом округе Парижа недалеко от Эйфелевой башни обнаружили граффити с изображением «французских солдат на Украине». Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Граффити нашли на улицах Парижа в пятницу, 7 июня», — отметили в сообщении.

Жандармы выявили пять граффити, нарисованных красной краской, размером 30 на 30 сантиметров. Неизвестные изобразили на них гроб с надписью «французский солдат на Украине».

Неделю назад в центре Парижа обнаружили пять пустых гробов, завернутых в национальные флаги. Рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

Выяснилось, что инсталляцию установили трое иностранцев, их заключили под стражу. Прокуратура Парижа начала расследование по делу «о преднамеренном совершении насилия».

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