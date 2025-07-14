Обещанное Трампом большое заявление о России взволновало Украину

Украина и Евросоюз боятся, что США откажутся ввести новые санкции против России. Их опасения усилились перед анонсированным Дональдом Трампом большим заявлением, сообщили источники Bild .

Последние несколько месяцев Трамп вел переговоры с обеими сторонами конфликта. Теперь же он анонсировал большое заявление о России в понедельник, 14 июля. Это взволновало украинское правительство, ведь содержание его речи трудно предугадать.

«В последние месяцы мы перепробовали все возможные способы убедить Трампа, что президент России Владимир Путин не хочет мира и продолжит бомбить. Надеюсь, Трамп наконец это понял», — сказал инсайдер.

Главное, что беспокоит Украину и поддерживающий ее Евросоюз, это расширит ли Трамп санкции против России. Он допустил, что сделает это, но не дал четких обещаний. К тому же американцы относятся к санкциям по-разному, ведь они могут подстегнуть инфляцию в США.

Американский аналитик Грэг Салливан допустил, что именно этой теме Трамп посвятит обещанное выступление. «Известия» сообщили, что по его наблюдениям, президент под давлением конгресса изменил отношение к антироссийским санкциям.