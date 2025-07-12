В США заявили о готовности Путина к новым санкциям

Президент Владимир Путин готов к тому, что терпение американского лидера Дональда Трампа может «лопнуть». Об этом сообщили два близких к Кремлю источника The New York Times .

Российский глава государства понимал, что Трамп в конечном итоге может ввести новые рестрикции. В то же время Путин доволен своим взаимодействием с президентом США в 2025 году.

Американский лидер в последние дни ужесточил риторику в отношении России. После разговора с Путиным по телефону 3 июля Трамп заявил, что недоволен беседой. Он признал, что не смог добиться прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

Ранее Трамп пригрозил России серьезным заявлением, которое он сделает в понедельник. Эксперты не исключили, что президент США будет говорить о санкциях.