Объекты НАТО в Финляндии станут законной военной целью России и первыми попадут под удар в случае конфликта. Об этом ТАСС заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.

Он напомнил, что как только Финляндия вошла в состав альянса, она лишилась политической и военно-экономической самостоятельности. Страна стала выполнять волю руководства НАТО и ЕС.

Поэтому на территории государства будут располагаться базы и пункты управления блока.

«Все военные объекты, появляющиеся на территории Финляндии, являются нашими законными военными целями, в случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь», — подчеркнул Герой России.

Норвежский журналист Пол Стейган ранее заявил, что Евросоюз вступил в фазу распада, этот процесс ускоряет усиление БРИКС и ШОС.