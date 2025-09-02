Европейский союз вступил в фазу распада, а усиление БРИКС и ШОС лишь ускоряет этот процесс, считает норвежский журналист Пол Стейган. Свои выводы он изложил в статье для издания Steigan .

По его мнению, многие страны-основатели ЕС переживают глубокий кризис: Германия страдает от рекордной безработицы и проблем в энергетике, Франция утратила «славу», Италия оказалась заложником евро, а Великобритания балансирует на грани экономического коллапса.

Журналист отметил, что у Евросоюза нет реальной экономики, которая могла бы удержать союз, а брюссельская бюрократия слишком тяжела, чтобы поддерживать ЕС. Он подчеркнул также, что Еврокомиссия испортила отношения не только с Россией, но и с США и Китаем.

По словам Стейгана, Вашингтон разрушает союз своими требованиями по вооружению и тарифами, Москва обрушила надежды ЕС на ресурсы Украины, а Китай и страны БРИКС обгоняют Европу в экономике и технологиях.

Журналист считает, что процесс распада уже начался: южноевропейские страны дистанцируются от «коалиции желающих», а бизнес все активнее смотрит на возможности в рамках БРИКС и ШОС.

На этом фоне президент Финляндии Александр Стубб выразил обеспокоенность, что Запад может уступить странам ШОС, если не наладит более эффективное взаимодействие с Глобальным Югом.