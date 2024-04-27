Над Украиной заметили «странные ракеты» | 360°

27 апреля 2024, 07:25
Над Украиной заметили «странные ракеты»
РВ: ВС России применили на Украине способные менять курс ракеты
Вечером 26 апреля территорию Украины атаковали ракетами, способными менять курс. Воздушную тревогу объявляли в регионах на западе и в центре страны, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Обстановка сейчас. Странные ракеты странно меняют направление», — заявили журналисты со ссылкой на украинскую прессу.
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По информации канала, российские войска атаковали Киевскую область. Ракетную опасность объявляли в Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Одну ракету засекли в направлении города Бурштын, еще две — над Винницкой областью в юго-западном направлении.
Российские войска неоднократно применяли в зоне проведения спецоперации эффективные планирующие авиабомбы. Издание Defence 24 признало их серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины.
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