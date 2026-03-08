Тегеран ответит на атаки с территории любой страны. Такое заявление сделал заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщила его пресс-служба.

«Если они захотят напасть на нашу страну и совершить агрессию, то мы будем вынуждены отвечать на эти атаки», — сказал он.

Иран никогда не уступит ни пяди своей земли.

Пезешкиан подчеркнул, что его заявления о ситуации на Ближнем Востоке исказили. Враг стремится, чтобы Иран и другие страны региона находились в состоянии войны.

Ранее Дональду Трампу предрекли бесконечную войну с Ираном. Издание The National Interest написало, что администрация президента США повторяет ошибки предыдущих лет и затягивает страну в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков, у Трампа нет четкой стратегии.