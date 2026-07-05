Тем, кто критикует реформаторский курс немецкого правительства, канцлер Германии Фридрих Мерц посоветовал отойти в сторону. Об этом он заявил на съезде Христианско-демократического союза в земле Северный Рейн — Вестфалия, трансляцию вел YouTube-канал регионального отделения партии.

«Культурные пессимисты, предвестники краха, нытики, придиры, возмущающиеся и профессиональные критиканы — в сторону!» — сказал канцлер.

Перед этим Мерц процитировал ирландского драматурга и писателя Джорджа Бернарда Шоу.

«Те, кто говорит, что что-то невозможно, не должны мешать тем, кто это делает», — заметил он.

Мерц также назвал правящую коалицию ФРГ настоящей коалицией реформ. В нее вошли Социал-демократическая партия Германии и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

В июне канцлер Германии отметил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта. Одновременно с этим он подтвердил и возможность усиления поддержки Украины.