Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал Phoenix, который вел трансляцию пресс-конференции на саммите G7.
«Мы готовы к мирным переговорам», — сказал политик.
Немецкий канцлер добавил, что европейские страны готовы нарастить поддержку Украины. Кроме того, напомнил, что ранее уже поднимался вопрос об участии Европы и США в российско-украинских переговорах.
Ранее во Франции обвинили президента Украины Владимира Зеленского и его западных партнеров в саботировании мирных переговоров. Они заведомо выдвинули России неконструктивные и ультимативные требования. Зеленский и страны Запада планировали обвинить Москву якобы в нежелании урегулировать украинский конфликт.