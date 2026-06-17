Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил телеканал Phoenix , который вел трансляцию пресс-конференции на саммите G7.

«Мы готовы к мирным переговорам», — сказал политик.

Немецкий канцлер добавил, что европейские страны готовы нарастить поддержку Украины. Кроме того, напомнил, что ранее уже поднимался вопрос об участии Европы и США в российско-украинских переговорах.

Ранее во Франции обвинили президента Украины Владимира Зеленского и его западных партнеров в саботировании мирных переговоров. Они заведомо выдвинули России неконструктивные и ультимативные требования. Зеленский и страны Запада планировали обвинить Москву якобы в нежелании урегулировать украинский конфликт.