Нулевой пациент. Хантавирус на MV Hondius мог начаться с орнитолога из Нидерландов

Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius могла начаться после посещения туристом из Нидерландов свалки на окраине города Ушуайя в Аргентине. Об этом сообщила газета The New York Post .

Журналисты назвали возможным нулевым пациентом 70-летнего орнитолога из Нидерландов Лео Шилперорда. Вместе с 69-летней женой Мирьям он отправился в длительное путешествие по Южной Америке и в конце марта оказался в Аргентине. До посадки на лайнер супруги побывали на свалке, которую хорошо знали любители наблюдать за птицами.

По версии аргентинских властей, именно там супруги могли вдохнуть частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка. Этот грызун — основной переносчик штамма Андес, который считают единственным вариантом хантавируса, способным передаваться между людьми.

Супруги поднялись на борт 1 апреля вместе с другими пассажирами. Через несколько дней у Шилперорда появились симптомы, а позже он умер. Его жена сошла с лайнера на острове Святой Елены, после чего попыталась вылететь домой через Йоханнесбург. Там ее сняли с рейса из-за резкого ухудшения состояния, на следующий день женщина скончалась.

Ранее круизный лайнер MV Hondius, где выявили вспышку хантавируса, причалил к острову Тенерифе. После этого власти начали международную операцию по эвакуации пассажиров и части членов экипажа. Оставшаяся команда проследует в Нидерланды для дезинфекции судна.