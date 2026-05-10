Лайнер со вспышкой хантавируса прибыл на Канарские острова

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса, прибыл к острову Тенерифе Канарского архипелага. Об этом сообщил испанский телеканал RTVE .

Следовавшее из Аргентины в Кабо-Верде судно встало на якорь в тенерифском порту Гранадилья, после чего власти Испании приступили к международной операции по высадке людей.

«Началась операция по эвакуации пассажиров и части членов экипажа с лайнера, пострадавшего от вспышки хантавируса», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число зараженных хантавирусом на MV Hondius выросло до семи. Еще три человека скончались. Всего на борту судна находятся 149 человек.